बचपन में अपने इस बेटे की तरह दिखते थे सैफ अली खान

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 05, 2024

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपनी फिल्मों से सबका दिल जीतते हैं.

अपने टैलेंट के दम पर सैफ अली खान काफी पॉपुलर बन चुके हैं.

सैफ अली खान के बच्चे उन्हीं की तरह फेमस हो गए हैं.

इसी बीच सैफ के बचपन की एक फोटो वायरल हो रही है.

सैफ और उनकी मां की बॉन्डिंग इस फोटो में देखते ही बन रही है.

फोटो में सैफ अली खान की क्यूटनेस की फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.

लोगों का कहना है कि तैमूर हबहू अपने पापा की कॉपी हैं.

सैफ अली खान इस फोटो में शर्ट और पैंट पहने हुए हैं.

ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में शर्मिला ने सैफ को पकड़ा हुआ है और उन्हें देखकर स्माइल कर रही हैं.

