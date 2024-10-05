बचपन में अपने इस बेटे की तरह दिखते थे सैफ अली खान
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 05, 2024
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपनी फिल्मों से सबका दिल जीतते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने टैलेंट के दम पर सैफ अली खान काफी पॉपुलर बन चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान के बच्चे उन्हीं की तरह फेमस हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच सैफ के बचपन की एक फोटो वायरल हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ और उनकी मां की बॉन्डिंग इस फोटो में देखते ही बन रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में सैफ अली खान की क्यूटनेस की फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लोगों का कहना है कि तैमूर हबहू अपने पापा की कॉपी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान इस फोटो में शर्ट और पैंट पहने हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में शर्मिला ने सैफ को पकड़ा हुआ है और उन्हें देखकर स्माइल कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिलजीत दोसांझ का पाकिस्तान प्रेम क्यों नहीं झेल पाए इंडियन फैंस?
अगली वेब स्टोरी देखें.