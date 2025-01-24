'मैं और करीना बेडरूम में थे...' Saif Ali Khan ने बताई उस रात की पूरी सच्चाई

घायल होने के बावजूद सैफ ने हमलावर को पीछे की तरफ धक्का दिया और उनकी हाउस हेल्फ जेह को लेकर भागी. फिर सैफ ने हमलावर को कमरे में बंद कर दिया. Source: Bollywoodlife.com