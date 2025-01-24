'मैं और करीना बेडरूम में थे...' Saif Ali Khan ने बताई उस रात की पूरी सच्चाई

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर 15 जनवरी की देर एक चोर घुस आया था, जिसने एक्टर पर चाकू से कई हमले कर दिए थे.

इस हमले के बाद एक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी दो सर्जरी हुईं.

वहीं अब सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उन्होंने पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया है.

सैफ अली खान ने पूरा घटनाक्रम को याद करते हुए बताया कि वह पत्नी करीना कपूर के साथ उस रात 11वें फ्लोर पर अपने बेडरूम में थे.

उन्होंने कहा, 'मुझे हमारी हाउस हेल्प एलियामा फिलिप के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो जेह के कमरे से आ रही थी.'

उन्होंने कहा, 'ये आवाज सुनते ही हम जेह के कमरे की ओर भागे और हमने अनजान शख्स को वहां देखा.'

उन्होंने कहा, 'जेह रो रहा था और जब मैंने उस अनजान शख्स को रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे पर हमला कर दिया.'

उन्होंने बताया कि हमलावर ने सैफ की पीठ, गर्दन और बाजू पर भी कई बार हमले किए.

घायल होने के बावजूद सैफ ने हमलावर को पीछे की तरफ धक्का दिया और उनकी हाउस हेल्फ जेह को लेकर भागी. फिर सैफ ने हमलावर को कमरे में बंद कर दिया.

