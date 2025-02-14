हमले के बाद काम पर लौटे Saif Ali Khan, एक्टर की पाइपलाइन में हैं इतनी फिल्में
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बीती 16 जनवरी को चाकू से हमला किया गया था. हमलावर ने उनके घर में घुसकर अटैक किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी सर्जरी हुई थी. एक्टर को अस्पताल से 5 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिलहाल, सैफ अली खान हमले के करीब 1 महीने के बाद काम पर लौट आए हैं. उन्हें, डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान को देखते ही पैपराजी के कैमरे एक्टिव हो गए. एक्टर ने भी पैपराजी को निराश नहीं किया और उन्हें फोटो क्लिक करने का पूरा मौका दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान कुर्ता-पजामा और काले चश्मे में नजर आए. वह स्माइल पास करते हुए कैमरे में कैद हुए हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान की पाइपलाइन में 'गो गोवा गॉन 2', 'रेस 4', 'शूटआउट एट भायखला', 'ज्वेलथीफ', 'देवरा पार्ट 2', 'स्पिरिट' और 'क्लिक शंकर' जैसी फिल्में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान के तमाम चाहने वाले फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एकदम अलग है प्रियंका चोपड़ा और निक की लव स्टोरी, बस एक मैसेज से...
अगली वेब स्टोरी देखें.