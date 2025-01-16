बॉलीवुड के इन स्टार्स ने दिखाई थी बहादुरी, दूसरों की जान बचाकर बने थे रियल लाइफ हीरो
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
इन स्टार्स ने असल जिंदगी में लोगों की मदद करके खुद को एक रियल लाइफ हीरो के रूप में साबित किया है.
सैफ अली खान के घर में हाल ही में चोरों ने घुसपैठ की थी. लेकिन एक्टर ने बिना सोचे समझे उनका सामना किया है.
सलमान खान बॉलीवुड के एक बड़े स्टार हैं लेकिन उन्होंने रियल लाइफ में कई कैंसर पीड़ित लोगों की मदद की है.
सलमान खान ने एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी बोन मैरो को दान किया था.
वहीं एक्टर सुनील दत्त ने फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर नर्गिस को बचाने के लिए आग में छलांग लगा दी थी.
सोनू सूद ने कोरोना के समय कई जरूरतमंदों की मदद की थी.
सोनू सूद ने इस भयानक बीमारी के समय लोगों के लिए खाना, दवाएं और ट्रीटमेंट की व्यवस्था की थी.
ऋतिक रोशन ने कोरोनाकाल में मुंबई के कोविड19 के फ्रंट लाइनर्स के लिए एक बड़ी रकम दान की थी.
एक्शन हीरो अजय देवगन ने फिल्म 'इश्क' में आमिर खान को सेट पर एक चिम्पांजी से बचाया था.
शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन एसिड अटैक से पीड़ित लोगों की मदद करती है.
साल 1996 में सुनील शेट्टी ने 128 नेपाली लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाकर खुद को रियल लाइफ हीरो साबित किया था
