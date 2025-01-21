Saif Ali Khan की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा ये शख्स?
Shashikant Mishra
| Jan 21, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं. सैफ अली खान के शरीर पर चोट के निशान नजर आए.
गौरतलब है कि सैफ अली खान पर बीती 16 जनवरी को चाकू से हमला किया गया था. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है. कोर्ट से उसे पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.
वहीं, सैफ अली खान की घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बताया जा रहा है कि एक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब ये नया शख्स उठाएगा.
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सैफ अली खान की सिक्योरिटी का जिम्मा पॉपुलर एक्टर रोनित राय ने लिया है.
रोनित रॉय ने मंगलवार को सैफ अली खान की बिल्डिंग में जाकर वहां के माहौल को समझा है. वह पुलिसकर्मियों के साथ बात करते नजर आए.
बताते चलें कि रोनित रॉय सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं. उनकी एजेंसी तमाम स्टार्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है.
