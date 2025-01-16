सैफ अली खान पर चोर ने 6 बार किया चाकू से हमला, गर्दन पर लगी चोट, 2.30 घंटे चली सर्जरी
Pratibha Gaur
| Jan 16, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बीती रात एक चोर ने उनके घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया.
जिसके बाद एक्टर को मुंबई के लीलाबती अस्पताल में आनन-फानन में भर्ती करवाया गया.
अब अस्पताल द्वारा जारी स्टेटमेंट के मुताबिक सैफ अली खान को 3 बजकर 30 मिनट पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.
उन्होंने बताया कि एक्टर पर 6 वार हुए हैं, जिनमें दो जख्स बहुत गहरे हैं तो वहीं एक चोट रीढ़ की हड्डी के करीब आई है.
इस हमले में सैफ अली खान की गर्दन, छाती और बाईं कलाई पर भी चोट आई है.
रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण एक्टर का ऑपरेशन किया गया, जिसमें करीब 2.30 घंटे लगे.
बता दें कि बीती रात एक चोर सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में घुस आया था.
इस दौरान उसने सबसे पहले घर की नौकरानी पर हमला किया, जिसकी आवाज सुनकर सैफ अली खान अपने कमरे से बाहर आ गए.
इस दौरान सैफ पर चोर ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया.
