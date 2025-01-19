सैफ अली खान पर हमला करने वाले शहजाद को नहीं पता थी ये बात, घर में घुसने का था ये मकसद
Shashikant Mishra
| Jan 19, 2025
सैफ अली खान के घर में घुसकर उन्हें चाकू से घायल करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है.
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को कोर्ट में पेश किया गया है. यहां से उसे पांच दिन की यानी 24 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.
रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसने का मकसद बताया है. उसका कहना है कि उसे नहीं पता था कि वह किस के घर में घुसा है.
आरोपी का कहना है कि वह घर में चोरी के इरादे से घुसा था. उसे नहीं पता था कि वह किसी स्टार का घर है. इसके साथ ही हमला करने का कोई इरादा नहीं था.
रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस आरोपी को सैफ अली खान के घर लेकर जाएगी. इसके बाद आरोपी के साथ क्राइम सीन रिक्रएट किया जाएगा.
सैफ अली खान हाल ही में हमला हुआ था और गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए एक्टर की सफल सर्जरी हो चुकी है.
सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर उनकी बहन सोहा अली खान ने बताया है कि उनके भाई तेजी से रिकवर कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा.
