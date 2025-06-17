इन स्टार्स ने नाम बदलकर बॉलीवुड में ली एंट्री, इंडस्ट्री में कर रहे कमाल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 17, 2025

टाइगर श्रॉफ का असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं. फिल्मी दुनिया में आने से पहले वह जय हेमंत श्राफ थे.

जॉन अब्राहम का असली नाम फरहान अब्राहम हैं. उन्होंने भी फिल्मों के लिए अपना नाम बदला था.

कियारा आडवाणी ने फिल्मों में आने से पहले अपने नाम बदल लिया था. उनका असली नाम आलिया आडवाणी है.

अजय देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉपुलर एक्टर हैं. अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन हैं.

सैफ अली खान का असली नाम साजिद अली खान है. फिल्म के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था.

शिल्पा शेट्टी का असली नाम अश्विनी शेट्टी है. उन्होंने फिल्म बाजीगर में डेब्यू से पहले अपना नाम बदल लिया था.

अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया था.

सनी देओल फिल्म दुनिया में कमाल कर रहे हैं. उनका असली नाम अजय सिंह देओल है.

तब्बू का असली नाम तबस्सुम हाशमी खान है. फिल्मों में आने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर छोटा कर लिया.

