बीच में लटक जाएंगी Saif Ali Khan की 7 अपकमिंग फिल्में, दांव पर लगा मेकर्स के करोड़ों रुपये

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 17, 2025

सैफ अली खान हमले के बाद से ही अस्पताल में भर्ती हैं, जिससे उनकी फिल्में मझधार में आ गईं.

Source: Bollywoodlife.com

हमले से पहले सैफ अली खान ज्वेल थीफ द रेड सन चैप्टर की शूटिंग कर रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस 2 की भी घोषणा हो चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ रेस 4 में भी नजर आने वाले हैं. रमेश तौरानी ने इसकी घोषणा की थी.

Source: Bollywoodlife.com

Source: Bollywoodlife.com

देवरा के पार्ट 2 पर भी काम चल रहा है. फिल्म में सैफ अली खान होंगे.

Source: Bollywoodlife.com

गो गोआ गोन का दूसरा पार्ट भी मेकर्स बनाने वाले हैं, जिसमें सैफ अली खान लीड रोल में होंगे.

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास की फिल्म स्पिरिट में भी सैफ अली खान अहम भूमिका निभाने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

