बीच में लटक जाएंगी Saif Ali Khan की 7 अपकमिंग फिल्में, दांव पर लगा मेकर्स के करोड़ों रुपये
Kavita
| Jan 17, 2025
सैफ अली खान हमले के बाद से ही अस्पताल में भर्ती हैं, जिससे उनकी फिल्में मझधार में आ गईं.
हमले से पहले सैफ अली खान ज्वेल थीफ द रेड सन चैप्टर की शूटिंग कर रहे थे.
सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस 2 की भी घोषणा हो चुकी है.
सैफ रेस 4 में भी नजर आने वाले हैं. रमेश तौरानी ने इसकी घोषणा की थी.
click shankar
देवरा के पार्ट 2 पर भी काम चल रहा है. फिल्म में सैफ अली खान होंगे.
गो गोआ गोन का दूसरा पार्ट भी मेकर्स बनाने वाले हैं, जिसमें सैफ अली खान लीड रोल में होंगे.
प्रभास की फिल्म स्पिरिट में भी सैफ अली खान अहम भूमिका निभाने वाले हैं.
