Saif Ali Khan को मिलेगी 'हाई-लेवल' सुरक्षा, जानें किन-किन स्टार्स के पास है X, Y+ सिक्योरिटी

बांद्रा में ज्यादातर बड़ी हस्तियां रहतीं हैं, बावजूद इसके सिक्योरिटी इतनी ढीली कैसे पड़ी हुई, कि एक शख्स सैफ के घर में घुसता है, और उनपर चाकू से 6 बार वार कर देता है. Source: Bollywoodlife.com