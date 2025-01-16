Saif Ali Khan को मिलेगी 'हाई-लेवल' सुरक्षा, जानें किन-किन स्टार्स के पास है X, Y+ सिक्योरिटी
Masummba Chaurasia
| Jan 16, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर अचानक हुए हमले ने सिक्योरिटी पर बड़े सवालों खड़े कर दिए हैं, मुंबई के बांद्रा जैसे पॉश इलाके में ऐसी घटना का होना डरावना है.
बांद्रा में ज्यादातर बड़ी हस्तियां रहतीं हैं, बावजूद इसके सिक्योरिटी इतनी ढीली कैसे पड़ी हुई, कि एक शख्स सैफ के घर में घुसता है, और उनपर चाकू से 6 बार वार कर देता है.
ऐसे में जहां सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं आपको बतातें हैं कि इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारें हैं, जन्हें X+, Y+, Z की सिक्योरिटी मिली हुई है.
आइए जानते हैं, कि क्या है, इन सुरक्षा घेरों का फर्क और वो कौन से सितारे हैं, जिन्हें ये सिक्योरिटी मिली हुई है.
X+ लेवल की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं, ये बेसिक लेवल की सिक्योरिटी होती है. इसमें कमांडो शामिल नहीं होते हैं.
Y+ स्तरीय सुरक्षा में देश के वो VIP लोग आते हैं, जिनको इसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी मिले होते हैं, जिनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी मिलते हैं.
Z कैटेगरी में कमांडो समेत 22 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जिनमें सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट शामिल होते हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं.
शाहरुख खान को सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, उन्हें 'जवान' और 'पठान' की सफलता के बाद से जान से मारने की धमकियां मिल रहीं थीं.
सलमान खान को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिलती हैं, उनके पास Y+ सिक्योरिटी है, उनके घर को भी बुलेटप्रूफ कराया गया है.
कंगना रनौत को 2020 में Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, उनका एमपी संजय राउत के साथ पब्लिक क्लैश हुआ था, उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकीं हैं.
अमिताभ बच्चन को भी धमकियां मिल चुकीं हैं, जिसके बाद महानायक की सिक्योरिटी को 2022 में X से Y+ की गई थी, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या थी इसका खुलासा नहीं हुआ.
दीपिका पादुकोण को भी उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, उन्हें कर्णी सेना से धमकियां मिल रहीं थीं.
