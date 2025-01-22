6 रुपये की चाय के कारण कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा सैफ अली खान का हमलावर? कर बैठा ये चूक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर 15 जनवरी देर रात को एक चोर ने हमला कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस घटना में सैफ बुरी तरह से जख्मी हो गए थे. रिपोर्ट्स की मानें तो इस घटना के बाद एक्टर की दो सर्जरी भी हुईं.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि अब सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी पकड़ा गया है.

Source: Bollywoodlife.com

आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो बांग्लादेश का रहने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

यह आरोपी गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहा था, वह सैफ अली खान के घर चोरी के इरादे से घुसा था.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो केवल 6 रुपये की चाय और 60 रुपये की भुर्जी पाव के जरिए पुलिस को आरोपी को पकड़ने में मदद मिली.

Source: Bollywoodlife.com

पुलिस के मुताबिक जितेंद्र पांडे द्वारा वर्ली की लोकेशन और फोन नंबर उपलब्ध कराने के बाद पुलिस ने शरीफुल को ट्रैक किया.

Source: Bollywoodlife.com

पुलिस ने बताया, 'हमने शरीफुल को ट्रैक किया, उसने वर्ली में एक कप चाय के लिए 6 रुपये का भुगतान किया.'

Source: Bollywoodlife.com

पुलिस ने बताया, 'हमने शरीफुल को ट्रैक किया, उसने वर्ली में एक कप चाय के लिए 6 रुपये का भुगतान किया और इस वजह से वह पकड़ा गया.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Netflix की इन क्राइम वेब सीरीज की कहानी देख कांप जाएगी रूह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.