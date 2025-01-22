6 रुपये की चाय के कारण कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा सैफ अली खान का हमलावर? कर बैठा ये चूक
Pratibha Gaur
| Jan 22, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर 15 जनवरी देर रात को एक चोर ने हमला कर दिया था.
इस घटना में सैफ बुरी तरह से जख्मी हो गए थे. रिपोर्ट्स की मानें तो इस घटना के बाद एक्टर की दो सर्जरी भी हुईं.
हालांकि अब सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी पकड़ा गया है.
आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो बांग्लादेश का रहने वाला है.
यह आरोपी गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहा था, वह सैफ अली खान के घर चोरी के इरादे से घुसा था.
वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो केवल 6 रुपये की चाय और 60 रुपये की भुर्जी पाव के जरिए पुलिस को आरोपी को पकड़ने में मदद मिली.
पुलिस के मुताबिक जितेंद्र पांडे द्वारा वर्ली की लोकेशन और फोन नंबर उपलब्ध कराने के बाद पुलिस ने शरीफुल को ट्रैक किया.
पुलिस ने बताया, 'हमने शरीफुल को ट्रैक किया, उसने वर्ली में एक कप चाय के लिए 6 रुपये का भुगतान किया.'
