'सैयारा' फेम अनीत पड्डा की इन तस्वीरों पर टिक जाएंगी निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 19, 2025
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' लोगों को खूब पसंद आ रही है.
फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर जरबदस्त कलेक्शन किया है.
फिल्म 'सैयारा' में अनीत पड्डा और अहान पांडे के काम पसंद किया जा रहा है.
अनीत पड्डा सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर कुछ ही फोटोज हैं.
अनीत पड्डा की भले ही कम फोटोज हैं लेकिन उनकी सादगी फैंस फिदा हो जाएंगे.
एक्ट्रेस अनीत पड्डा फिल्म 'सैयारा' से लोगों के बीच छा गई हैं.
अनीत पड्डा साल 2022 में रिलीज हुईं फिल्म 'सलाम वेंकी' में भी नजर आई थीं.
