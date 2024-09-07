सलमान खान इन 9 जगहों से कमाते हैं करोड़ों रुपये

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2024

एक्टर सलमान खान फिल्मों में फीस के साथ-साथ प्रॉफिट में भी शेयर लेते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स है।

यात्रा डॉट कॉम में सलमान खान की 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

साल 2012 में सलमान ने खुद का क्लोदिंग ब्रांड बींग ह्युमन शुरू किया था।

सलमान खान के देश के अलग-अलग शहरों में 'बिंग स्ट्रांग' नाम के कई जिम मौजूद हैं।

इसके अलावा सलमान खान रियल स्टेट बिजनेस से भी खूब पैसे कमाते हैं।

सलमान खान टीवी शो 'बिग बॉस' से भी खूब पैसा बटोरते हैं।

इसके अलावा सलमान कई सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी करते हैं।

साल 2021 से सलमान खान ने एनएफटी में भी इनवेस्ट करना शुरू किया है।

