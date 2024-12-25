Salman Khan पर लगा फैंस को धोखा देने का आरोप, जानिए क्या है पूरा मांजरा
Shivani Duksh
| Dec 25, 2024
आरोप लग रहे हैं कि सलमान खान ने अपने ही फैंस को धोखा दे दिया है.
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बेबी जॉन में सलमान खान ने केमियो किया है.
इस केमियो को देखकर फैंस का दिल टूट गया है. लोग दावा कर रहे हैं कि सलमान खान ने उनको धोखा दिया है.
दरअसल फिल्म बेबी जॉन में सलमान खान का केमियो कुछ मिनट का ही है जिसे आखिर में दिखाया गया है.
बीते काफी समय से दावा किया जा रहा था कि फिल्म में सलमान खान काफी देर तक नजर आएंगे.
हालांकि मेकर्स ने सलमान खान को ज्यादा स्पेस ने देकर लोगों का दिल तोड़ दिया है. फैंस कह रहे हैं कि उनको धोखा दिया गया है.
फैंस का कहना है कि जॉन बेबी के मेकर्स ने फिल्म को हिट करवाने के लिए सलमान खान के नाम का इस्तेमाल किया है.
सिंघम अगेन में भी रोहित शेट्टी ने आखिर में कुछ सीन चुलबुल पांडे के जोड़ दिए थे.
