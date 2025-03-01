धर्म बदलकर क्रिकेटर की दुल्हन बनी सलमान की एक्ट्रेस, लव स्टोरी में...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 01, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और क्रिकेटर्स के बीच प्रेम कहानी का ट्विस्ट काफी सालों से चला आ रहा है.

इसमें सलमान खान की हीरोइन का नाम भी शामिल है, जिसने शादी के लिए धर्म की दीवार को भी गिरा दिया.

दरअसल, हम हेजल कीच और क्रिकेटर युवराज सिंह की लव स्टोरी की बात कर रहे हैं.

हेजल कीच और युवराज सिंह की लव स्टोरी फिल्मों से कम नहीं, फैंस को उनकी जोड़ी खूब भाती है.

दोनों की पहली मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई, जहां युवराज को हेजल पहली नजर में पसंद आ गईं.

युवराज हेजल के पीछे दीवानों की तरह पड़े, लेकिन हेजल ने 3 साल तक उन्हें भाव नहीं दिया.

युवराज उन्हें कॉफी के लिए मनाते रहे, हेजल हां कहतीं पर मिलने के दिन फोन बंद कर देतीं.

फिर सोशल मीडिया पर दोनों दोस्त बने और युवराज को हेजल को मनाने में 1 साल और लगा.

एक कॉमन फ्रेंड की मदद से आखिरकार हेजल पिघलीं और दोनों के बीच प्यार पनपा.

2015 में दोनों ने सगाई की और 30 नवंबर 2016 को शादी कर जन्मों का साथ निभाने का वादा किया.

हेजल सलमान के साथ फिल्म 'बॉडीगार्ड' में नजर आईं पर शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी.

युवराज ने कैंसर से जंग जीतने के बाद हेजल को जीवनसाथी चुना, उनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है.

आज दोनों दो बच्चों के माता-पिता हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है.

