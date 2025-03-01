धर्म बदलकर क्रिकेटर की दुल्हन बनी सलमान की एक्ट्रेस, लव स्टोरी में...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 01, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और क्रिकेटर्स के बीच प्रेम कहानी का ट्विस्ट काफी सालों से चला आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसमें सलमान खान की हीरोइन का नाम भी शामिल है, जिसने शादी के लिए धर्म की दीवार को भी गिरा दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, हम हेजल कीच और क्रिकेटर युवराज सिंह की लव स्टोरी की बात कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हेजल कीच और युवराज सिंह की लव स्टोरी फिल्मों से कम नहीं, फैंस को उनकी जोड़ी खूब भाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों की पहली मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई, जहां युवराज को हेजल पहली नजर में पसंद आ गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
युवराज हेजल के पीछे दीवानों की तरह पड़े, लेकिन हेजल ने 3 साल तक उन्हें भाव नहीं दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
युवराज उन्हें कॉफी के लिए मनाते रहे, हेजल हां कहतीं पर मिलने के दिन फोन बंद कर देतीं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिर सोशल मीडिया पर दोनों दोस्त बने और युवराज को हेजल को मनाने में 1 साल और लगा.
Source:
Bollywoodlife.com
एक कॉमन फ्रेंड की मदद से आखिरकार हेजल पिघलीं और दोनों के बीच प्यार पनपा.
Source:
Bollywoodlife.com
2015 में दोनों ने सगाई की और 30 नवंबर 2016 को शादी कर जन्मों का साथ निभाने का वादा किया.
Source:
Bollywoodlife.com
हेजल सलमान के साथ फिल्म 'बॉडीगार्ड' में नजर आईं पर शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी.
Source:
Bollywoodlife.com
युवराज ने कैंसर से जंग जीतने के बाद हेजल को जीवनसाथी चुना, उनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है.
Source:
Bollywoodlife.com
आज दोनों दो बच्चों के माता-पिता हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सच्ची घटना पर बनी ये क्राइम वेब सीरीज देखने के लिए चाहिए मजूबत दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.