सब कुछ भुलाकर Salman Khan के पास वापस लौटीं Aishwarya Rai? जानिए वायरल तस्वीरों का सच

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 15, 2024

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान अब एक हो चुके हैं.

अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई ये तस्वीरें AI से बनी हुई हैं.

ऐश्वर्या राय और सलमान खान की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय और सलमान खान कहीं शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं तो कहीं बर्गर खाते...

लोग कह रहे हैं कि आज भी ऐश्वर्या राय और सलमान खान की जोड़ी उनको बहुत पसंद है.

अब ये तो हर कोई जानता है कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान कभी एक नहीं हो सकते.

ऐसे में AI के जरिए फैंस ऐश्वर्या राय और सलमान खान को साथ देखकर खुश हो जाते हैं.

