बॉलीवुड के इस फ्लॉप एक्टर से पंगा नहीं ले सकते सलमान खान, डर के मारे...

माना जाता है कि सलमान खान से पंगा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है. सलमान खान पूरे बॉलीवुड में किसी से नहीं डरते हैं. उल्टा लोग सलमान खान के गुस्से से खौफ खाते हैं. Source: Instagram