बॉलीवुड के इस फ्लॉप एक्टर से पंगा नहीं ले सकते सलमान खान, डर के मारे...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

माना जाता है कि सलमान खान से पंगा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है. सलमान खान पूरे बॉलीवुड में किसी से नहीं डरते हैं. उल्टा लोग सलमान खान के गुस्से से खौफ खाते हैं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान को भी किसी से डर लगता है. खुद सलमान खान इस बात का खुलासा कर चुके हैं.

सलमान खान ने बताया था कि एक ऐसा शख्स ऐसा भी जिसका फोन देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके छोटे भाई सोहेल खान हैं.

सलमान खान को अपने ही भाई सोहेल खान से डर लगता है. सलमान खान का कहा है कि सोहेल खान अक्सर उनको लेट नाइट फोन करते हैं.

आधी रात को सोहेल खान फोन करके सलमान खान से इमोशनल बातें करते हैं. सलमान खान को सोहेल खान की इस बातों से बहुत डर लगता है.

सलमान खान सोहेल खान के इमोशनल साइड को देखकर हमेशा डर जाते हैं. हालांकि आखिर में जाकर सलमान खान को सोहेल खान की सारी बातें सुननी पड़ जाती हैं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान की तरह उनके भांजे अयान भी सोहेल खान से ही डरते हैं.

अयान को लगता है कि सोहेल खान के प्रैक्स बहुत खतरनाक होते हैं. यही वजह है जो वेकेशन पर सलमान खान का परिवार उनसे पंगा नहीं लेता है.

