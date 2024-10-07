ये हैं बॉलीवुड की 5 सबसे खूबसूरत मामा-भांजी की जोड़ियां, दूसरी जोड़ी है सबकी फेवरेट

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के फेमस मामा भांजी की जोड़ियों से मिलवाने वाले हैं.

Source: instagram

सलमान खान भी अपनी भांजी एलिजा अग्निहोत्री पर जान छिड़कते हैं.

Source: instagram

सैफ अली खान को अक्सर अपना बहन की बेटी इनाया खेमू संग मस्ती करते हुए देखा जाता है.

Source: instagram

अभिषेक बच्चन और नव्या नवेली की जोड़ी भी फैंस काफी पसंद करते हैं.

Source: instagram

संजय लीला भंसाली भी शर्मिन सहगलज के मामा लगते हैं.

Source: instagram

संजय पर आरोप लगे थे कि बहन की बेटी होने की वजह से उन्होंने शर्मिन को काम किया.

Source: instagram

मोहनीश बहल और न्यासा देवगन भी रिश्ते में मामा भांजी हैं.

Source: instagram

मोहनीश बहल और न्यासा देवगन का रिश्ता लोगों को नहीं पता.

Source: instagram

Thanks For Reading!

Next: बिग बॅास हाउस में फीमेल कंटेस्टेंट का रहा दबदबा, लें गईं ट्रॅाफी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.