ये हैं बॉलीवुड की 5 सबसे खूबसूरत मामा-भांजी की जोड़ियां, दूसरी जोड़ी है सबकी फेवरेट
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 07, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के फेमस मामा भांजी की जोड़ियों से मिलवाने वाले हैं.
Source:
instagram
सलमान खान भी अपनी भांजी एलिजा अग्निहोत्री पर जान छिड़कते हैं.
Source:
instagram
सैफ अली खान को अक्सर अपना बहन की बेटी इनाया खेमू संग मस्ती करते हुए देखा जाता है.
Source:
instagram
अभिषेक बच्चन और नव्या नवेली की जोड़ी भी फैंस काफी पसंद करते हैं.
Source:
instagram
संजय लीला भंसाली भी शर्मिन सहगलज के मामा लगते हैं.
Source:
instagram
संजय पर आरोप लगे थे कि बहन की बेटी होने की वजह से उन्होंने शर्मिन को काम किया.
Source:
instagram
मोहनीश बहल और न्यासा देवगन भी रिश्ते में मामा भांजी हैं.
Source:
instagram
मोहनीश बहल और न्यासा देवगन का रिश्ता लोगों को नहीं पता.
Source:
instagram
Thanks For Reading!
Next: बिग बॅास हाउस में फीमेल कंटेस्टेंट का रहा दबदबा, लें गईं ट्रॅाफी
अगली वेब स्टोरी देखें.