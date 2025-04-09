'वो गुस्से में...' इस एक गंदी आदत से परेशान हैं सलमान खान, नहीं छुड़ा पा रहे हैं पीछा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 09, 2025

बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो कि बुरी अदतों के शिकार हैं. ये सितारे चाहकर भी अपनी इन हरकतों पर काबू नहीं पा सके हैं. इस लिस्ट में एक नाम सलमान खान का भी शामिल है.

Source: Instagram

सलमान खान को एक ऐसा काम करने की बीमारी है जिसके बारे में फैंस सोच भी हीं सकते. क्या आपको इस बात का अंदाजा है.

Source: Instagram

अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान को कभी कभी बेचैनी होती है.

Source: Instagram

खाली बैठे बैठे सलमान खान अपने ही कपड़ों को चबाना शुरू कर देते हैं. ये काम करने में सलमान खान को काफी मजा भी आता है.

Source: Instagram

हालांकि सलमान खान ने खुद कभी इस बात का खुलासा नहीं किया है, शायद सलमान खान ने कभी ये चीज नोटिस भी नहीं की होगी.

Source: Instagram

कई बार फैंस सलमान खान को उनकी तस्वीरों और वीडियोज में ये हरकत करते देख चुके हैं.

Source: Instagram

अगर सलमान खान के किसी कपड़े से रेशे निकलने लगते हैं तो वो उनका चबाने में देर नहीं लगाते हैं.

Source: Instagram

अब सलमान खान को ऐसी आदत क्यों है ये तो उनके अलावा वैसे भी कोई नहीं बता सकता. सलमान खान के फैंस भी ये बात जानकर चौंक जाते हैं.

Source: Instagram

