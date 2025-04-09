'वो गुस्से में...' इस एक गंदी आदत से परेशान हैं सलमान खान, नहीं छुड़ा पा रहे हैं पीछा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 09, 2025
बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो कि बुरी अदतों के शिकार हैं. ये सितारे चाहकर भी अपनी इन हरकतों पर काबू नहीं पा सके हैं. इस लिस्ट में एक नाम सलमान खान का भी शामिल है.
सलमान खान को एक ऐसा काम करने की बीमारी है जिसके बारे में फैंस सोच भी हीं सकते. क्या आपको इस बात का अंदाजा है.
अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान को कभी कभी बेचैनी होती है.
खाली बैठे बैठे सलमान खान अपने ही कपड़ों को चबाना शुरू कर देते हैं. ये काम करने में सलमान खान को काफी मजा भी आता है.
हालांकि सलमान खान ने खुद कभी इस बात का खुलासा नहीं किया है, शायद सलमान खान ने कभी ये चीज नोटिस भी नहीं की होगी.
कई बार फैंस सलमान खान को उनकी तस्वीरों और वीडियोज में ये हरकत करते देख चुके हैं.
अगर सलमान खान के किसी कपड़े से रेशे निकलने लगते हैं तो वो उनका चबाने में देर नहीं लगाते हैं.
अब सलमान खान को ऐसी आदत क्यों है ये तो उनके अलावा वैसे भी कोई नहीं बता सकता. सलमान खान के फैंस भी ये बात जानकर चौंक जाते हैं.
