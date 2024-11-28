Biwi No 1 Release से पहले Salman Khan ने किया कुछ ऐसा, खुशी के मारे झूम उठे फैंस
Shivani Duksh
| Nov 28, 2024
सलमान खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है.
अपनी लेटेस्ट पोस्ट में सलमान खान ने बीवी नंबर वन का ट्रेलर शेयर किया है.
इस वीडियो को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, बीवी नंबर 1, 29 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
सलमान खान की इस पोस्ट को देखकर फैंस का दिल खुश हो गया है.
फैंस सलमान खान, करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन की इस फिल्म को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
एक जमाने में बीवी नंबर वन ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था.
इस फिल्म में सलमान खान पत्नी के होते हुए किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं.
फिल्म में सलमान खान के अलावा अनिल कपूर भी दमदार किरदार में नजर आए थे.
