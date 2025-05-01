बिना कुछ किए धरे हर साल करोड़ों कमाएगा सलमान खान का ये भाई, जानिए क्या है स्कीम?

खबर आ रही है कि सलमान खान के भाई सोहेल खान हर साल करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले हैं. चलिए जानते हैं कैसे?

हाल ही में सोहेल खान ने बांद्रा में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लीज पर ली है. इस दुकान को सोहेल खान ने एक फूड शॉप को किराए पर दे दिया है.

बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी के जरिए सोहेल खान को घर बैठे करीब 16.89 लाख रुपये का किराया मिलने वाला है.

मतलब 5 साल में सोहेल खान को इस जगह से करीब 10 लाख रुपए मिलेंगे. बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है.

इस जगह को सोहेल खान ने 2009 में 3.11 करोड़ रुपए में खरीदा था जो कि 1,290.57 वर्ग फीट में फैली हुई है.

सोहेल ने उस समय प्रॉपर्टी की 2.67 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी. इसके अलावा 60 लाख रुपये सिक्योरिटी फीस भी सोहेल खान ने दिया था.

अब सोहेल खान को करीब 3 गुना मुनाफा होने वाला है. द आयरिश हाउस फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने इस जमीन को लीस पर लिया था.

इस प्रॉपर्टी के जरिए सोहेल खान को हर महीने करीब 16.89 लाख रुपए मिलने वाले हैं. ये जमीन 36 महीनों के लिए लीस पर दी गई है.

