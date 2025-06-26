सलमान खान ने खरीदी नई कार, कीमत सुन स्टार्स के भी छूटे पसीने
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 26, 2025
सलमान खान ने हाल ही में अपने लग्जरी कार कलेक्शन मे बुलेटप्रूफ मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 SUV जोड़ी है.
यह हाई-सिक्योरिटी गाड़ी सलमान ने जान से मारने की धमकियों और घर पर हुई फायरिंग के बाद खरीदी है.
मर्सिडीज की इस दमदार SUV में 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन और 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है.
कार की टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटे है और इसमें 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव के साथ 9 स्पीड गियरबॉक्स है.
इस बुलेटप्रूफ SUV की कीमत लगभग 3.40 करोड़ रुपए है, जो कई टीवी या सपोर्टिंग एक्टर्स की सालभर की कमाई से भी ज्यादा है.
कार के अंदर लग्जरी और सुरक्षा दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे सलमान अब और भी ज्यादा स्टाइलिश और सेफ हैं.
