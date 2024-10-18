इस बुलेटप्रूफ गाड़ी से चलते हैं सलमान खान, जानें कीमत

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

सलमान खान गाड़ियों के शौकीन हैं, उनके गैराज में कई महंगी-महंगी कार मौजूद हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों के बीच सलमान ने एक नई गाड़ी मंगवाई है.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान ने बुलेटप्रूफ गाड़ी निसान पेट्रोल एसयूवी मंगवाई है.

Source: Bollywoodlife.com

इस कार को दुबई से मंगवाया गया है क्योंकि यह भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

इस बुलेटप्रूफ गाड़ी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है.

Source: Bollywoodlife.com

इस गाड़ी में थिक बुलेटप्रूफ ग्लास के साथ ही बॉम्ब अलर्ट सेंसर भी मौजूद हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस गाड़ी में डार्क शेड्स लगे हैं, जो ड्राइवर और पेसेंजर दोनों को ढकते है.

Source: Bollywoodlife.com

अब सलमान खान अपने काफिले के साथ इस गाड़ी में ही ट्रेवल किया करेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि धमकियों के बावजूद सलमान खान ने बिग बॉस 18 की शूटिंग की है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका के पति सूर्या पर फिदा हैं ये हसीना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.