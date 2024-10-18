इस बुलेटप्रूफ गाड़ी से चलते हैं सलमान खान, जानें कीमत
Pratibha Gaur
| Oct 18, 2024
सलमान खान गाड़ियों के शौकीन हैं, उनके गैराज में कई महंगी-महंगी कार मौजूद हैं.
वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों के बीच सलमान ने एक नई गाड़ी मंगवाई है.
सलमान ने बुलेटप्रूफ गाड़ी निसान पेट्रोल एसयूवी मंगवाई है.
इस कार को दुबई से मंगवाया गया है क्योंकि यह भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है.
इस बुलेटप्रूफ गाड़ी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है.
इस गाड़ी में थिक बुलेटप्रूफ ग्लास के साथ ही बॉम्ब अलर्ट सेंसर भी मौजूद हैं.
इस गाड़ी में डार्क शेड्स लगे हैं, जो ड्राइवर और पेसेंजर दोनों को ढकते है.
अब सलमान खान अपने काफिले के साथ इस गाड़ी में ही ट्रेवल किया करेंगे.
बता दें कि धमकियों के बावजूद सलमान खान ने बिग बॉस 18 की शूटिंग की है.
