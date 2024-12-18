सिनेमाघरों में बजेंगी सीटियां, मिलेगा एक्शन का डबल डोज, Baby John में इतना लंबा होगा Salman Khan का Cameo
Shivani Duksh
| Dec 18, 2024
हाल ही में एटली कुमार ने खुलासा किया है कि बेबी जॉन में सलमान खान का केमियो कितना लंबा होने वाला है.
एटली कुमार ने बताया है कि फिल्म में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे.
सलमान खान का एक्शन सीक्वेंस करीब 5-6 मिनट का होगा जिसे देखकर फैंस खुश हो जाएंगे.
एटली ने बताया कि इस फिल्म के लिए सलमान खान को हां बुलवाना बड़ा मुश्किल काम था.
सलमान खान को मनाने के लिए खुद वरुण धवन उनके घर पहुंचे थे.
वरुण धवन ने बड़े ही पापड़ बेलकर सलमान खान को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया है.
बेबी डॉन में सलमान खान एक अलग ही लुक में नजर आने वाले हैं. फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान की झलक देखने को मिली है.
सलमान खान ने वरुण से वादा किया था कि वो सेट पर आने के बाद ही सारे सीन समझेंगे.
