सिनेमाघरों में बजेंगी सीटियां, मिलेगा एक्शन का डबल डोज, Baby John में इतना लंबा होगा Salman Khan का Cameo

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 18, 2024

हाल ही में एटली कुमार ने खुलासा किया है कि बेबी जॉन में सलमान खान का केमियो कितना लंबा होने वाला है.

Source: Instagram

एटली कुमार ने बताया है कि फिल्म में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे.

Source: Instagram

सलमान खान का एक्शन सीक्वेंस करीब 5-6 मिनट का होगा जिसे देखकर फैंस खुश हो जाएंगे.

Source: Instagram

एटली ने बताया कि इस फिल्म के लिए सलमान खान को हां बुलवाना बड़ा मुश्किल काम था.

Source: Instagram

सलमान खान को मनाने के लिए खुद वरुण धवन उनके घर पहुंचे थे.

Source: Instagram

वरुण धवन ने बड़े ही पापड़ बेलकर सलमान खान को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया है.

Source: Instagram

बेबी डॉन में सलमान खान एक अलग ही लुक में नजर आने वाले हैं. फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान की झलक देखने को मिली है.

Source: Instagram

सलमान खान ने वरुण से वादा किया था कि वो सेट पर आने के बाद ही सारे सीन समझेंगे.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Kaand 2010 से लेकर इन 5 हरियाणवी शोज का लें मजा, OTT Stage पर हो रहे हैं स्ट्रीम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.