'सिकंदर' के सेट पर सलमान खान ने खेली होली, तस्वीरें वायरल
Shashikant Mishra
| Mar 15, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' ईद पर रिलीज होने वाली है.
सलमान खान अपनी फिल्म 'सिकंदर' को लेकर बिजी नजर आ रहे हैं.
सलमान खान ने अपनी इस फिल्म के सेट पर होली सेलिब्रेट की है.
फिल्म 'सिकंदर' में काम करने वाली एक्ट्रेस अदीबा हुसैन ने तस्वीरें शेयर की हैं.
फिल्म के सेट से सलमान खान की गुलाल वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
सलमान खान की तस्वीरों पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्यार लुटा रहे है.
सलमान खान के फैंस उनकी फिल्म 'सिकंदर' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
