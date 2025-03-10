तो इस उम्र में होगी सलमान खान की मौत? भविष्यवाणी में हुआ...
Shivani Duksh
Mar 10, 2025
बीते काफी समय से सलमान खान की जान खतरे में चल रही है. इसी बीच सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान की मौत के दिन का खुलासा हो गया है. एक जानेमाने एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह ने इस राज से पर्दा हटा दिया है.
सलमान खान की मौत का जिक्र करते हुए सुशील कुमार सिंह ने कहा, सलमान खान को जल्द ही एक बड़ी बीमारी होने वाली है.
आगे सुशील कुमार सिंह ने बताया, सलमान खान के लिए ये समय खराब चल रहा है. आने वाला समय भी सलमान खान के लिए अच्छा नहीं होगा.
सुशील कुमार सिंह ने कहा, सलमान खान का आखिरी समय बुरा बीतेगा. सलमान खान को होने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा.
सुशील कुमार सिंह ने बताया, सलमान खान की मौत 67 साल में हो जाएगी कुछ ऐसा ही हाल शाहरुख खान का भी होने वाला है.
सलमान खान और शाहरुख खान के बारे में भविष्यवाणी करके सुशील कुमार सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं.
सोशल मीडिया पर लोगों ने सुशील कुमार सिंह को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
