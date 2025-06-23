कहां तक पढ़े-लिखे हैं सलमान खान? डिग्री जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 23, 2025
सलमान खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार्स में होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान दशकों से बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और 59 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपनी कई फिल्मों से नाम कमाया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा की आपका ये फेवरेट एक्टर कितना पढ़ा-लिखा है?
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर और मुंबई के सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से की.
Source:
Bollywoodlife.com
ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, सलमान ने एक्टिंग के लिए पढ़ाई छोड़ दी. अभिनय करियर में कदम रखने से पहले इन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया.
Source:
Bollywoodlife.com
फिर साल 1988 में आई फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' में बतौर सपोर्टिंग एक्टर फिल्मों में डेब्यू किया.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्हें 'मैंने प्यार किया' में पहली बार मुख्य भूमिका मिली, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
भले ही उनकी पढ़ाई अधूरी रही, लेकिन सलमान खान ने कड़ी मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिकिनी पहन समंदर किनारे आग लगा रहीं हैं काजल अग्रवाल, इंटरनेट पर वायरल हो रहीं हैं फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.