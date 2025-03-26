कपड़ों के बाद अब घड़ियों के बिजनेस में उतरे सलमान खान, जानें क्या है ब्रांड का नाम?
Pratibha Gaur
| Mar 26, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक तरफ जहां 'सिकंदर' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले हैं.
तो दूसरी ओर उन्होंने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल सलमान अब घड़ियों के बिजनेस में भी उतर चुके हैं.
हाल ही में उन्होंने 'जेकब एंड को' नाम के लग्जरी वॉच ब्रांड के लिमिटेड एडिशन घड़ी को लॉन्च किया है.
इस घड़ी का नाम 'द वर्ल्ड इज यॉर्स' है, जिसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है.
इस घड़ी में दो डायल हैं, जिसमें संस्कृति और परिवार संग बॉन्ड और ग्लोबल कनेक्शन को ट्रिब्यूट दिया गया है.
सलमान के मुताबिक इस लग्जरी घड़ी में ग्लोबल ट्रैवलर्स के लिए डुअल डायल लगाया हुआ है, जिसमें अडजस्टेबल डायल है.
इसमें घंटे और मिनट की अलग-अलग तरीके से सेटिंग की जा सकती है.
खास बात यह है कि इस घड़ी को भारत के झंड़े का रंग दिया गया है और इस घड़ी के पीछे सलमान खान का नाम लिखा हुआ है.
ऐसे में सलमान खान की ये लिमिटेड एडिशन वॉच बेहद ही खास है.
