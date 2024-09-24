ऐश्वर्या-संगीता से पहले इस एक्ट्रेस के प्यार में थे सलमान खान
Shashikant Mishra
| Sep 24, 2024
सलमान खान के 58 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं की है।
सलमान खान ने शादी भले ना की हो लेकिन उनका कई एक्ट्रेसेस संग अफेयर रहा है।
सलमान खान की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी, सोमी अली जैसी एक्ट्रेसेस का नाम है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान को इन एक्ट्रेसेस के अलावा सबसे पहले किसी और एक्ट्रेस से प्यार था।
सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में रेखा अपनी फिल्म 'सुपर नानी' का प्रमोशन करने पहुंची थीं। रेखा ने इस बात का खुलासा किया था।
रेखा ने बताया, 'जब सलमान छोटे थे तब मुझसे बहुत प्रभावित थे। उन दिनों हम पड़ोसी थे। मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती थे तो वह मेरे पीछे साइकिल से आते थे।'
'सलमान मुझे बालकनी में खड़े होकर देखा करते थे। उन्हें तब पता नहीं था लेकिन वह मुझसे प्यार करते थे।'
रेखा ने आगे बताया, 'सलमान ने अपने दोस्तों संग मेरी योगा क्लास में ज्वाइन की थी। उन्होंने घर पर सभी को कह दिया था कि मैं बड़ा होकर उस लड़की से शादी करूंगा।'
रेखा की इन बातों को सुनकर सलमान शर्माते हुए कहते हैं, 'शायद इसी वजह से अभी तक मेरी शादी नही हुईं।' इस पर वह कहती हैं, 'इसी वजह से मैंने शादी नहीं की।'
