ऐश्वर्या-संगीता से पहले इस एक्ट्रेस के प्यार में थे सलमान खान

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

सलमान खान के 58 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं की है।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान ने शादी भले ना की हो लेकिन उनका कई एक्ट्रेसेस संग अफेयर रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी, सोमी अली जैसी एक्ट्रेसेस का नाम है।

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान को इन एक्ट्रेसेस के अलावा सबसे पहले किसी और एक्ट्रेस से प्यार था।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में रेखा अपनी फिल्म 'सुपर नानी' का प्रमोशन करने पहुंची थीं। रेखा ने इस बात का खुलासा किया था।

Source: Bollywoodlife.com

रेखा ने बताया, 'जब सलमान छोटे थे तब मुझसे बहुत प्रभावित थे। उन दिनों हम पड़ोसी थे। मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती थे तो वह मेरे पीछे साइकिल से आते थे।'

Source: Bollywoodlife.com

'सलमान मुझे बालकनी में खड़े होकर देखा करते थे। उन्हें तब पता नहीं था लेकिन वह मुझसे प्यार करते थे।'

Source: Bollywoodlife.com

रेखा ने आगे बताया, 'सलमान ने अपने दोस्तों संग मेरी योगा क्लास में ज्वाइन की थी। उन्होंने घर पर सभी को कह दिया था कि मैं बड़ा होकर उस लड़की से शादी करूंगा।'

Source: Bollywoodlife.com

रेखा की इन बातों को सुनकर सलमान शर्माते हुए कहते हैं, 'शायद इसी वजह से अभी तक मेरी शादी नही हुईं।' इस पर वह कहती हैं, 'इसी वजह से मैंने शादी नहीं की।'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नेटफ्लिक्स की इन 10 एक्शन फिल्मों को देख कांप जाएगा कलेजा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.