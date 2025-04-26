पलक तिवारी की सक्सेस के पीछे है सलमान खान का हाथ? इस 'गुरुमंत्र' से चमकी किस्मत

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 26, 2025

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इन दिनों अपनी फिल्म 'द भूतनी' को लेकर सुर्खियों में हैं.

अक्सर अपने स्टाइलिश लुक और बोल्ड अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाली पलक ने साल 2023 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.

पलक ने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस दौरान भाई जान से एक्ट्रेस को एक खास सीख मिली थी.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पलक ने सलमान संग अपने डेब्यू एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की.

इस दौरान उन्होंने बताया कि सलमान खान ने उन्हें काम और निजी जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने का 'गुरुमंत्र' दिया था.

पलक ने बताया कि सलमान ने उन्हें 'सुबह पार्टी करो, सुबह शूटिंग करो' का मंत्र दिया था.

बता दें कि, पलक और सलमान का बचपन से कनेक्शन रहा है, जब श्वेता तिवारी 'बिग बॉस 4' में थीं.

वहीं इन दिनों पलक अपनी अपकमिंग फिल्म 'द भूतनी' को लेकर चर्चा में बनी हुईं है और प्रमोशन्स में जुटी हैं.

