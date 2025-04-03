'सिकंदर' का हाल-बेहाल, ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की ये फिल्में भी निकली सुपरफ्लॉप
Kavita
| Apr 03, 2025
सलमान खान की फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर रिलीज हुई.
इस फिल्म की कमाई महज चार दिन के अंदर ही गिरने लगी है.
आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फिल्में ईद पर रिलीज होकर भी फ्लॉप रही हैं
किसी का भाई किसी की जान साल 2023 में ईद के मौके पर रिलीज हुई.
फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं लेकिन कहानी फ्लॉप निकली.
ट्यूबलाइट भी इस लिस्ट में है, जो सलमान खान के नाम से अपना बजट तो निकाल चुकी थी.
हालांकि, इस फिल्म की कहानी को देख दर्शकों का खून खौल गया था और हर किसी ने फ्लॉप का टैग दिया.
रेस 3 साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर आई और अपनी कहानी-डायलॉग की वजह से फ्लॉप निकली.
सलमान खान की फिल्म भारत भी साल 2019 में ईद के मौके पर रिलीज हुई थी.
