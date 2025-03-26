Tiger Vs Pathaan पर सलमान खान ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'शाहरुख और मैं...'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 26, 2025

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 30 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.

हाल ही में इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान सलमान खान ने मीडिया से अपनी अपकमिंग मूवीज के बारे में बातचीत की.

इस दौरान सलमान खान ने शाहरुख खान संग 'टाइगर वर्सेज पठान' फिल्म पर बड़ा अपडेट दिया है.

सलमान खान ने कहा कि शाहरुख के साथ 'टाइगर वर्सेज पठान' फिलहाल के लिए नहीं हो रही है.

उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन हां, अंदाज अपना अपना 2 को लेकर बातचीत चल रही है.'

सलमान ने कहा, 'मैं और आमिर खान इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं'

सलमान खान ने आगे कहा, 'हमें विश्वास है कि राजकुमार संतोषी अपना जादू फिर दिखाएंगे.'

इसके अलावा सलमान खान ने बताया कि वह सूरज बड़जात्या के साथ एक फिल्म कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'बजरंगी भाईजान 2 पर भी काम चल रहा है और कबीर खान इसे लिख रहे हैं.'

