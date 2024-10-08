इस हसीना से सलमान खान ने की थी सगाई, शादी से चंद दिन पहले क्यों टूटा रिश्ता?

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अभी तक अपनी शादी नहीं रचाई है.

Source: Bollywoodlife.com

'बिग बॉस 18' में भी सलमान से उनके शादी के बारे में सवाल किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

हर बार की तरह इस बार भी सलमान यही कहते दिख रहे हैं कि वो शादी नहीं करेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आपको पता है कि सलमान खान की सगाई एक हसीना से हुई थी?

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान के कभी संगीता बिजलानी के साथ अफेयर के खूब चर्चे थे.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान ने संगीता बिजलानी से सगाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिर सलमान ने खुद संगीता से शादी करने के लिए 27 मई 1994 की तारीख चुनी थी.

Source: Bollywoodlife.com

दोनों के शादी के कार्ड भी छप गए थे, लेकिन कुछ कारणों के वजह से ये रिश्ता टूट गया था.

Source: Bollywoodlife.com

आज सलमान खान और संगीता बिजलानी के एक अच्छे दोस्त हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सपना चौधरी ने फिर लगाया सोशल मीडिया पर देसी तड़का

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.