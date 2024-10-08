इस हसीना से सलमान खान ने की थी सगाई, शादी से चंद दिन पहले क्यों टूटा रिश्ता?
Ankita Kumari
| Oct 08, 2024
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अभी तक अपनी शादी नहीं रचाई है.
'बिग बॉस 18' में भी सलमान से उनके शादी के बारे में सवाल किया जा रहा है.
हर बार की तरह इस बार भी सलमान यही कहते दिख रहे हैं कि वो शादी नहीं करेंगे.
क्या आपको पता है कि सलमान खान की सगाई एक हसीना से हुई थी?
सलमान खान के कभी संगीता बिजलानी के साथ अफेयर के खूब चर्चे थे.
सलमान खान ने संगीता बिजलानी से सगाई की थी.
फिर सलमान ने खुद संगीता से शादी करने के लिए 27 मई 1994 की तारीख चुनी थी.
दोनों के शादी के कार्ड भी छप गए थे, लेकिन कुछ कारणों के वजह से ये रिश्ता टूट गया था.
आज सलमान खान और संगीता बिजलानी के एक अच्छे दोस्त हैं.
