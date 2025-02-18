3.33 बजे फैंस को मिलेगा 'सिकंदर' का सरप्राइज, Salman Khan का पोस्ट...

Shashikant Mishra | Feb 18, 2025

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. अब फिल्म 'सिकंदर' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

सलमान खान ने फिल्म 'सिकंदर' के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को बर्थडे विश किया है. इसके साथ ही फिल्म को लेकर हिंट दिया है.

सलमान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साजिद संग तस्वीर शेयर की है. इसके साथ लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे ग्रैंडसन... हम 3.33 पर सिकंदर के नए पोस्टर का इंतजार कर रहे हैं.'

सलमान खान की इस पोस्ट को देखकर फिल्म 'सिकंदर' का इंतजार कर रहे तमाम फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

फिल्म 'सिकंदर' में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं. फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी एआर मुरुगदास के पास है.

सलमान खान की पाइपलाइन में 'सिकंदर' के अलावा कई फिल्में हैं. इनके लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं.

