सालों पहले चकनाचूर हुआ था सलमान खान का हॉलीवुड में..., हुआ 17 करोड़ का...
Shivani Duksh
| Feb 20, 2025
हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान संजय दत्त के साथ एक हॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाले हैं. जिसके बाद फिल्म के सेट से सलमान खान की एक वीडियो भी सामने आई थी.
बहुत से लोगों को लग रहा है कि सलमान खान ने पहली बार किसी हॉलीवुड फिल्म में काम किया है. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं.
सालों पहले सलमान खान ने अपना हॉलीवुड डेब्यू किया था. हालांकि सलमान खान की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी.
यहां हम बात कर रहे हैं साल 2007 में आई फिल्म मेरीगोल्ड की जो कि एक हॉलीवुड फिल्म थी. 17 साल पहले आई इस फिल्म को लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया था.
फिल्म में सलमान खान के साथ एली लार्टर, नंदना सेन, हेलन जैसे सितारे नजर आए थे. इस फिल्म को बनाने के लिए उस जमाने में करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे.
सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ रुपए ही जमा कर पाई. मतलब सलमान खान की इस फिल्म को करीब 17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.
पिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक अमेरिकन एक्ट्रेस बॉलीवुड में छोटा सा रोल निभाने के लिए मुंबई आती है.
फिल्म के बुरी तरह पिटने के बाद सलमान खान ने भी हॉलीवुड से तौबा कर ली. 17 साल बाद सलमान खान ने एक बार फिर से हॉलीवुड में रिस्क लेने की ठानी है.
