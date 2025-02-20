सालों पहले चकनाचूर हुआ था सलमान खान का हॉलीवुड में..., हुआ 17 करोड़ का...

हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान संजय दत्त के साथ एक हॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाले हैं. जिसके बाद फिल्म के सेट से सलमान खान की एक वीडियो भी सामने आई थी. Source: Instagram