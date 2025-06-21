Sikander के फ्लॉप होने के बाद अब इस किरदार में पसीना बहा रहे Salman Khan, जानिए क्या होगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट?
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 20, 2025
सलमान खान की पिछली फिल्म 'सिकंदर' ईद पर रिलीज हुई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. अब भाईजान नई फिल्म के साथ फुल जोश में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान की अगली फिल्म 'गलवान घाटी' संघर्ष पर आधारित होगी. इसमें वो एक आर्मी अफसर का दमदार रोल निभाते नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म इंडियाज मोस्ट फीयरलेस नाम की किताब से इंस्पायर्ड होगी, जिसमें भारतीय सेना के जांबाजों की असल कहानियां हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान इस रोल को लेकर बेहद कमिटेड हैं. उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी है, और खुद को जवान फौजी की तरह फिट बना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान ने अपनी डाइट कंट्रोल की है, और जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं. वो वजन घटा रहे हैं, ताकि किरदार में रियल लगें.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान अपने इस नए प्रोजेक्ट पर जुलाई 2025 से शूटिंग शुरू कर सकते हैं. जिसका पहला शेड्यूल लद्दाख में करीब 25 दिन का होगा, फिर मुंबई में भी शूटिंग होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन सलमान का लुक टेस्ट जल्द होगा. इसके बाद फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान इस फिल्म को टॉप प्रायोरिटी पर ले रहे हैं. माना जा रहा है, अगर सब प्लानिंग के हिसाब रहा, तो फिल्म की शूटिंग नवंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'बबीता जी' ने दिखाई ग्लैमरस अदाएं, लोग बोले- 'जेठालाल तो...'
अगली वेब स्टोरी देखें.