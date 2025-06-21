Sikander के फ्लॉप होने के बाद अब इस किरदार में पसीना बहा रहे Salman Khan, जानिए क्या होगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट?

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 20, 2025

सलमान खान की पिछली फिल्म 'सिकंदर' ईद पर रिलीज हुई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. अब भाईजान नई फिल्म के साथ फुल जोश में हैं.

सलमान की अगली फिल्म 'गलवान घाटी' संघर्ष पर आधारित होगी. इसमें वो एक आर्मी अफसर का दमदार रोल निभाते नजर आएंगे.

यह फिल्म इंडियाज मोस्ट फीयरलेस नाम की किताब से इंस्पायर्ड होगी, जिसमें भारतीय सेना के जांबाजों की असल कहानियां हैं.

सलमान खान इस रोल को लेकर बेहद कमिटेड हैं. उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी है, और खुद को जवान फौजी की तरह फिट बना रहे हैं.

सलमान ने अपनी डाइट कंट्रोल की है, और जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं. वो वजन घटा रहे हैं, ताकि किरदार में रियल लगें.

सलमान खान अपने इस नए प्रोजेक्ट पर जुलाई 2025 से शूटिंग शुरू कर सकते हैं. जिसका पहला शेड्यूल लद्दाख में करीब 25 दिन का होगा, फिर मुंबई में भी शूटिंग होगी.

फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन सलमान का लुक टेस्ट जल्द होगा. इसके बाद फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी.

सलमान इस फिल्म को टॉप प्रायोरिटी पर ले रहे हैं. माना जा रहा है, अगर सब प्लानिंग के हिसाब रहा, तो फिल्म की शूटिंग नवंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी.

