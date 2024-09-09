सलमान खान की इसलिए नहीं हो रही शादी, ज्योतिषी ने किया खुलासा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 09, 2024

सलमान खान 58 साल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है।

सलमान खान की शादी को लेकर ज्योतिषी संदीप कोचर ने 'पिंकविला हिंदी रश' से बात की है।

संदीप कोचर ने बताया है कि सलमान खान क्यों शादी नहीं कर रहे हैं और बैचरलहुड को एंजॉय कर रहे हैं।

सलमान खान की कुंडली को लेकर ज्योतिषी ने बात की है और चौंकाने वाला खुलासा किया है।

संदीप कोचर ने कहा कि सलमान खान को संभालना बहुत मुश्किल है।

उन्होंने आगे कहा कि सलमान खान शादी करना चाहते थे और कई महिलाएं उनसे शादी करना चाहती थीं।

ज्योतिषी ने आगे कहा कि सलमान खान का मूड इतना स्विंग करता है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है।

सलीम खान ने एक बार कहा था कि उनका बेटा रिलेशनशिप में तो आसानी से चला जाता है लेकिन शादी करने की हिम्मत नहीं कर पाता।

सलीम खान का कहना था कि सलमान खान सिंपल नेचर वाला है और सोचता है कि ये लड़की उसकी मां की तरह परिवार चला पाएगी।

