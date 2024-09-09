सलमान खान की इसलिए नहीं हो रही शादी, ज्योतिषी ने किया खुलासा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2024
सलमान खान 58 साल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है।
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की शादी को लेकर ज्योतिषी संदीप कोचर ने 'पिंकविला हिंदी रश' से बात की है।
Source:
Bollywoodlife.com
संदीप कोचर ने बताया है कि सलमान खान क्यों शादी नहीं कर रहे हैं और बैचरलहुड को एंजॉय कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की कुंडली को लेकर ज्योतिषी ने बात की है और चौंकाने वाला खुलासा किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
संदीप कोचर ने कहा कि सलमान खान को संभालना बहुत मुश्किल है।
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने आगे कहा कि सलमान खान शादी करना चाहते थे और कई महिलाएं उनसे शादी करना चाहती थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
ज्योतिषी ने आगे कहा कि सलमान खान का मूड इतना स्विंग करता है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है।
Source:
Bollywoodlife.com
सलीम खान ने एक बार कहा था कि उनका बेटा रिलेशनशिप में तो आसानी से चला जाता है लेकिन शादी करने की हिम्मत नहीं कर पाता।
Source:
Bollywoodlife.com
सलीम खान का कहना था कि सलमान खान सिंपल नेचर वाला है और सोचता है कि ये लड़की उसकी मां की तरह परिवार चला पाएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दर्दनाक थी विकास सेठी की मौत, घरवालों से हुई ये गलती!
अगली वेब स्टोरी देखें.