सलमान खान, कपिल शर्मा या अमिताभ बच्चन कौन है इंडिया का सबसे महंगा टीवी होस्ट?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 17, 2025
टीवी की दुनिया में सलमान खान, अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा ऐसे सितारे हैं, जिनके बिना रियलिटी शो की कल्पना भी अधूरी लगती है.
इन सितारों की शो में एंट्री न सिर्फ टीआरपी बढ़ाती है बल्कि ब्रैंड वैल्यू को भी कई गुना बढ़ा देता है.
यही वजह है कि यह अपनी फीस भी करोड़ों में वसूल करते हैं. तो चलिए जानते हैं होस्टिंग में सबसे महंगी फीस कौन वसूलता है?
कपिल शर्मा ने पिछले कुछ सालों में अपने कॉमेडी शो के जरिए हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बनाया है.
कपिल अपने कॉमेडी शो के लिए हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन कम एपिसोड होने की वजह से कुल फीस कम है.
वहीं पिछले 20 सालों से टीवी के क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का हिस्सा अमिताभ बच्चन बने हुए हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, KBC 16 के हर एपिसोड के लिए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे.
केबीसी सीजन 16 में अमिताभ बच्चन ने 75 दिनों में 375 करोड़ रुपए की कमाई की है.
सलमान खान की तो, 'बिग बॉस' के हर एपिसोड के लिए वह 6 से 7 करोड़ रुपए लेते हैं. जिससे वे सबसे महंगे टीवी होस्ट बन गए हैं.
