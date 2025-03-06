कौन थी वो लड़की जिसे अपने कंधे पर उठाकर भागे सलमान खान?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 06, 2025

बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जो कि अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं. सलमान खान जिम में खूब पसीने बहाते हैं.

इन दिनों सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लड़की को अपने कंधे पर उठाते नजर आ रहे हैं.

इस पुराने वीडियो में सलमान खान के तेवर देखने लायक हैं. ये पुराना वीडियो फिल्मफेयर अवॉर्ड फंक्शन के दौरान लिया गया है.

वीडियो में सलमान खान ने डांस किया और परफॉर्मेंस खत्म होते ही एक डांसर को अपने कंधे पर उठा लिया.

ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जानेमाने एक्टर प्रकाश राज की पत्नी पोनी वर्मा हैं. उस समय पोनी और प्रकाश राज की शादी नहीं हुई थी.

पोनी वर्मा एक कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ डांस किया था. प्रकाश राज ने 1994 में ललिता कुमारी से शादी की थी.

तलाक होने के बाद प्रकाश राज ने 2010 में पोनी वर्मा के साथ सात फेरे लिए. शादी के 11 साल बाद दोनों ने फिर से शादी की थी.

पोनी वर्मा क्योंकि…, चांदनी चौक टू चाइना, भूल भुलैया, हलचल जैसी फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी कर चुकी हैं.

