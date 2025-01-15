तो इसलिए हर फिल्म में अपनी शर्ट उतार देते हैं सलमान खान, वजह जानकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2025

सलमान खान अपनी शर्टलैस लुक के लिए जाने जाते हैं. लगभग हर फिल्म में वो शर्टलैस हो जाते हैं. फैंस को आज तक ये बात समझ नहीं आती कि फिल्म का क्लाइमक्स आते आते सलमान खान की शर्ट क्यों उतर जाती है. आइए जानते हैं...

Source: Instagram

इस बात का खुलासा आखिरकार हो गया है. आईफा 2024 अवॉर्ड फंक्शन में रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने जमाने के सामने सलमान खान की पोल खोलकर रख दी. इस बार आईफा रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने होस्ट किया था.

Source: Instagram

इस दौरान मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने सलमान खान से पूछा भाई आप हर फिल्म में अपनी शर्ट क्यों उतार देते हैं. सलमान खान ने बड़े ही फनी अंदाज में इस सवाल का जवाव दे डाला है.

Source: Instagram

सलमान खान ने कहा, मनीष अगर तुम्हारे पास एक शानदार और खूबसूरत साड़ी है तो तुम उसका क्या करोगे? उसे छिपाकर रखोगे ये फिर जमाने को दिखाओगे? ये बात सुनकर मनीष पॉल चुप हो गए.

Source: Instagram

आगे सलमान खान ने कहा, अगर मैंने बॉडी बनाई है तो उसे दिखाने में क्या दिक्कत है. मैं अपनी बॉडी को भला क्यों छिपाऊंगा. यही वजह है जब मौका मिलता है तो शर्टलैस हो जाता हूं.

Source: Instagram

सलमान खान के इस बयान ने मनीष पॉल और रितेश देशमुख दोनों की ही बोलती बंद कर दी. वहीं सलमान खान के सवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया. इसके साथ ही फैंस को भी पता चल गया कि सलमान खान शर्टलैस क्यों होते हैं.

Source: Instagram

गौरतलब है कि इस ईद पर सलमान खान फिल्म सिकंदर में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में सलमान खान साउथ अदाकारा रश्मिका मंदाना के साथ रोमांस करते नजर आने वाले हैं.

Source: Instagram

कुछ समय पहले ही सलमान खान के मौके पर मेकर्स ने फिल्म सिकंदर के फर्स्ट लुक से पर्दा हटाया था. सलमान खान का सिकंदर लुक देखकर लोगों की हालत ही खराब हो गई थी.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: मुट्ठी भर कपड़ों में आधी रात को पूल में उतरीं अनुष्का सेन, हॉटनेस से पानी में लगाई आग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.