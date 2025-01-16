सलमान खान के इस करीबी का हुआ देहांत, खबर सुनाते हुए फटा रूमर्ड गर्लफ्रेंड का कलेजा
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि सलमान खान के घर में मौत ने दस्तक दे दी है. सलमान खान ने अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया है.
यहां हम बात सकर रहे हैं सलमान खान के पालतु डॉग टॉरो की जो कि अब इस दुनिया में नहीं है. आज सलमान खान ने अपने इस कलेजे के टुकड़े को खो दिया है. इस बात की जानकारी सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया ने दी है.
कुछ समय पहले ही यूलिया वंतूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में यूलिया वंतूर सलमान खान के चहेते के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूलिया वंतूर ने टॉरो क याद किया है.
यूलिया वंतूर ने लिखा, हमारे जीवन को इतना प्यारा बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया... मेके प्यारे टॉरो बॉय... तुम हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहोगे. टॉरो को याद करते समय यूलिया वंतूर काफी इमोशनल हो गईं.
यूलिया वंतूर के अलावा सलमान खान के फैंस भी इस खबर को सुनकर चौंक गए हैं. सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस टॉरो को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बता दें सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनको पेट लवर के तौर पर जाना जाता है.
सलमान खान को अपने घर पर कुत्ते पालने का काफी शौक है. एक जमाना था जब सलमान खान के पास माई सन और मई जान नाम के दो फ्रेंच मास्टिफ्स और सेंट बर्नार्ड डॉग्स थे.
साल 2018 में माई सन ने सलमान खान को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. हालांकि माई जान के बारे में सलमान खान ने कभी बात नहीं की. अब टॉरो का ऐसे चले जाना सलमान खान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है.
वर्क फ्रंट की बात की जाए तो अब सलमान खान अपनी आगामी फिल्म सिकंदर के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
