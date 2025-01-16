सलमान खान के इस करीबी का हुआ देहांत, खबर सुनाते हुए फटा रूमर्ड गर्लफ्रेंड का कलेजा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि सलमान खान के घर में मौत ने दस्तक दे दी है. सलमान खान ने अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया है.

Source: Instagram

यहां हम बात सकर रहे हैं सलमान खान के पालतु डॉग टॉरो की जो कि अब इस दुनिया में नहीं है. आज सलमान खान ने अपने इस कलेजे के टुकड़े को खो दिया है. इस बात की जानकारी सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया ने दी है.

Source: Instagram

कुछ समय पहले ही यूलिया वंतूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में यूलिया वंतूर सलमान खान के चहेते के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूलिया वंतूर ने टॉरो क याद किया है.

Source: Instagram

यूलिया वंतूर ने लिखा, हमारे जीवन को इतना प्यारा बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया... मेके प्यारे टॉरो बॉय... तुम हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहोगे. टॉरो को याद करते समय यूलिया वंतूर काफी इमोशनल हो गईं.

Source: Instagram

यूलिया वंतूर के अलावा सलमान खान के फैंस भी इस खबर को सुनकर चौंक गए हैं. सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस टॉरो को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बता दें सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनको पेट लवर के तौर पर जाना जाता है.

Source: Instagram

सलमान खान को अपने घर पर कुत्ते पालने का काफी शौक है. एक जमाना था जब सलमान खान के पास माई सन और मई जान नाम के दो फ्रेंच मास्टिफ्स और सेंट बर्नार्ड डॉग्स थे.

Source: Instagram

साल 2018 में माई सन ने सलमान खान को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. हालांकि माई जान के बारे में सलमान खान ने कभी बात नहीं की. अब टॉरो का ऐसे चले जाना सलमान खान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है.

Source: Instagram

वर्क फ्रंट की बात की जाए तो अब सलमान खान अपनी आगामी फिल्म सिकंदर के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: जानें कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, जो सैफ अली खान पर हुए हमले की कर रहे जांच?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.