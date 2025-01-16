सलमान खान के इस करीबी का हुआ देहांत, खबर सुनाते हुए फटा रूमर्ड गर्लफ्रेंड का कलेजा

यूलिया वंतूर के अलावा सलमान खान के फैंस भी इस खबर को सुनकर चौंक गए हैं. सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस टॉरो को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बता दें सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनको पेट लवर के तौर पर जाना जाता है. Source: Instagram