अरबाज-मलाइका के तलाक पर अरहान से बोले सलमान, 'तुम्हारे माता-पिता...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 08, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भतीजे अरहान खान के पॉडकास्ट में बात की है. अरहान खान ने अपने यूट्यूब चैनल 'डंब बिरयानी' पर इसका वीडियो शेयर किया है.
अरहान खान के पॉडकास्ट के दौरान सलमान खान ने तमाम मुद्दों पर बात की है. सलमान ने अरहान के माता-पिता के तलाक को लेकर भी बात की है.
सलमान खान ने अपने भाई अरबाज खान और भाभी मलाइका अरोड़ा का जिक्र करते हुए कहा, 'ये लड़का बहुत उतार-चढ़ाव से गुजरा है.'
सलमान खान ने अरहान खान से कहा, 'तुम्हारे माता-पिता के अलग हो जाने के बाद तुम्हें खुद अपने दम पर खड़े रहना होगा.'
सलमान खान ने कहा, 'एक दिन तुम्हारा परिवार और यूनिट होगी. तो तुम्हें अपना परिवार बनाने के लिए इसी पर काम करना होगा.'
एक्टर ने आगे कहा, 'फैमिली संग लंच और डिनर का कल्चर हमेशा बना रहना चाहिए. परिवार का एक मुखिया हमेशा होना चाहिए, जिसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए.'
बताते चलें कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की 1998 में शादी हुई थी. दोनों के एक बेटा अरहान खान हैं. अरबाज और मलाइका का 2017 में तलाक हो गया था.
