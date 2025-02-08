अरबाज-मलाइका के तलाक पर अरहान से बोले सलमान, 'तुम्हारे माता-पिता...'

बताते चलें कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की 1998 में शादी हुई थी. दोनों के एक बेटा अरहान खान हैं. अरबाज और मलाइका का 2017 में तलाक हो गया था. Source: Bollywoodlife.com