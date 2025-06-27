इतने फिट कैसे हैं 59 साल के सलमान खान? एक्टर ने बताई अपनी डाइट
Shashikant Mishra
| Jun 27, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आए थे.
सलमान खान ने शो के दौरान अपने डाइट प्लान के बारे में भी बताया. एक्टर ने बताया कि वह इतना फिट कैसे रहते हैं.
59 साल के सलमान खान ने अपनी डाइट के बारे में बात करते हुए कहा कि वह कभी भी ओवरईटिंग नहीं करते हैं.
सलमान खान ने बताया, 'मैं सिर्फ एक या डेढ़ चम्मच चावल खाता हूं. जो भी सब्जी हो, चिकन, मटन या फिश खा लेता हूं.'
एक्टर ने कहा कि वह खुद को फिट रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट लेते हैं. इसके साथ ही एक्सरसाइज करते हैं.
सलमान खान ने अपने 89 साल के पिता सलीम खान को लेकर कहा, पापा आज भी हर सुबह बांद्रा बैंडस्टैंज तक वॉक करने जाते हैं.
'पापा कहते हैं कि अब उनकी भूख कम हो गई लेकिन सच ये है कि वो आज भी दिन में 2-3 पराठे, चावल, गोश्त और मिठाई खाते हैं.'
सलमान खान ने कहा कि पापा का मेटबॉलिज्म और अनुशासन दोनों कमाल के हैं. उनकी लाइफस्टाइल देखकर पूरी फैमिली खुश रहती है.
