इतने फिट कैसे हैं 59 साल के सलमान खान? एक्टर ने बताई अपनी डाइट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 27, 2025

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान ने शो के दौरान अपने डाइट प्लान के बारे में भी बताया. एक्टर ने बताया कि वह इतना फिट कैसे रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

59 साल के सलमान खान ने अपनी डाइट के बारे में बात करते हुए कहा कि वह कभी भी ओवरईटिंग नहीं करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान ने बताया, 'मैं सिर्फ एक या डेढ़ चम्मच चावल खाता हूं. जो भी सब्जी हो, चिकन, मटन या फिश खा लेता हूं.'

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर ने कहा कि वह खुद को फिट रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट लेते हैं. इसके साथ ही एक्सरसाइज करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान ने अपने 89 साल के पिता सलीम खान को लेकर कहा, पापा आज भी हर सुबह बांद्रा बैंडस्टैंज तक वॉक करने जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'पापा कहते हैं कि अब उनकी भूख कम हो गई लेकिन सच ये है कि वो आज भी दिन में 2-3 पराठे, चावल, गोश्त और मिठाई खाते हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान ने कहा कि पापा का मेटबॉलिज्म और अनुशासन दोनों कमाल के हैं. उनकी लाइफस्टाइल देखकर पूरी फैमिली खुश रहती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: YouTube Movies: यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं ये सस्पेंस-थ्रिलर मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.