रॉकेट से भी तेज निकली रफ्तार... जब Salman Khan के कहने पर इस सिंगर ने बनाया 30 मिनट में गाना

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 24, 2024

बॉलीवुड का एक सिंगर ऐसा भी है जो कि सलमान खान के एक बार के कहने में एक गाना 30 मिनट में पूरा कर बैठा था.

यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह की... जिन्होंने लैट्स डांस छोटू मोटू को 30 मिनट में रैप कर डाला था.

इस बात का खुलासा खुद सलमान खान ने हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री में किया है.

सलमान खान ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने अचानक ही हनी सिंह को अपनी फिल्म का गाना दे दिया था.

सलमान खान ने हनी सिंह ने कहा था कि ये गाना उनकी आवाज पर बहुत जंचेगा.

सलमान खान ने हनी सिंह को ये गाना रैप करने के लिए कम समय दिया था.

ऐसे में हनी सिंह ने केवल 30 मिनट में ही किसा का भाई किसी की जान का ये गाना निपटा डाला था.

सलमान खान का ये बयान सुनकर हनी सिंह के फैंस चौंक गए हैं.

