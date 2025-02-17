अपने इस जिगरी यार संग 13 साल बाद काम करेंगे सलमान खान, हॉलीवुड में होगा...

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान जल्द ही अपने एक जिगरी यार के साथ काम करने वाले हैं.

सलमान खान का ये जिगरी यार कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त हैं. बताया जा रहा है कि सलमान खान और संजय दत्त हॉलीवुड की एक फिल्म में नजर आएंगे.

सलमान खान और संजय दत्त एक बिग बजट हॉलीवुड थ्रिलर में धमाल मचाने वाले हैं. सलमान खान और संजय दत्त इस फिल्म की शूटिंग के लिए साउदी अरब पहुंच गए हैं.

सलमान खान और संजय दत्त ने इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत 17 फरवरी यानी आज से की है. हाल ही में लॉन्च हुए AlUla स्टूडियोज में हुआ.

सलमान खान और संजय दत्त की इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. बताया जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त अहम सीन्स साथ शूट करने वाले हैं.

अब ये तो हर कोई जानता है कि सलमान खान और संजय दत्त इंडिया ही नहीं बल्कि मिडिल इस्ट में भी खूब फेमस हैं.

बताया जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त के सीन्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं ताकि ग्लोबल ऑडियंस तो अपनी तरफ खींचा जा सके.

इस फिल्म की शूटिंग सलमान खान और संजय दत्त करीब 3 दिनों तक करने वाले हैं. सलमान खान की टीम तो 16 को ही साउदी पहुंच गई थी.

