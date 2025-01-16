जानिए इन बॉलीवुड सितारों के घरों के अनोखे नाम

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

मुंबई के "Mannat" में रहते हैं हर ख्वाब को पूरा करने का जुनून रखने वाले किंग खान

बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में छा चुकी प्रियंका चोपड़ा के घर का नाम " Villa Belle" है.

सनी देओल ने रखा अपने नाम पर अपने आशियाने का नाम, "Sunny Villa"

पहाड़ों की ठंडक में बसा है बॉलीवुड के शेरनी कंगना रनौत का "Manali Mansion"

बॉलीवुड के भाईजान ने अपनी दुनिया मुंबई के " Galaxy Apartment" में बसाई है.

अक्षय कुमार मुंबई के जिस घर में रहते हैं उसका नाम " prime beach" है.

फिल्मों के शहंशाह मुंबई के "jalsa" में बैठे अपनी कहानी लिखते हैं.

बॉलीवुड की बेबो " fortune heights" में अपनी हाई लेवल मुड़ के साथ रहती हैं.

मुंबई के वर्ली में बसा "Omkar 1973" अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का घर है.

दीपिका पादुकोण मुंबई के जिस घर में रहती हैं उसका नाम "Beaumonde Towers" है.

