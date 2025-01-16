जानिए इन बॉलीवुड सितारों के घरों के अनोखे नाम
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
मुंबई के "Mannat" में रहते हैं हर ख्वाब को पूरा करने का जुनून रखने वाले किंग खान
Source:
Instagram
बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में छा चुकी प्रियंका चोपड़ा के घर का नाम " Villa Belle" है.
Source:
Instagram
सनी देओल ने रखा अपने नाम पर अपने आशियाने का नाम, "Sunny Villa"
Source:
Instagram
पहाड़ों की ठंडक में बसा है बॉलीवुड के शेरनी कंगना रनौत का "Manali Mansion"
Source:
Instagram
बॉलीवुड के भाईजान ने अपनी दुनिया मुंबई के " Galaxy Apartment" में बसाई है.
Source:
Instagram
अक्षय कुमार मुंबई के जिस घर में रहते हैं उसका नाम " prime beach" है.
Source:
Instagram
फिल्मों के शहंशाह मुंबई के "jalsa" में बैठे अपनी कहानी लिखते हैं.
Source:
Instagram
बॉलीवुड की बेबो " fortune heights" में अपनी हाई लेवल मुड़ के साथ रहती हैं.
Source:
Instagram
मुंबई के वर्ली में बसा "Omkar 1973" अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का घर है.
Source:
Instagram
दीपिका पादुकोण मुंबई के जिस घर में रहती हैं उसका नाम "Beaumonde Towers" है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: इस फिल्म के सेट पर अपने घर से ही कपड़े ले गए थें सैफ अली खान
अगली वेब स्टोरी देखें.