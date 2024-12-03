जब Salman Khan ने मारी Shah Rukh Khan को लात, बर्दाश्त नहीं कर पाए ये एक बात
एक जमाना था जब सलमान खान ने गुस्से में आकर शाहरुख खान को लात मार दी थी.
एक दिन फिल्म करण अर्जुन के सेट पर सलमान से मिलने सोहेल खान आए.
ऐसे में सलमान और शाहरुख खान को एक ही कमरे में सोना पड़ गया.
रात को सलमान खान से पहले शाहरुख खान की आंख लग गई.
सोते समय शाहरुख खान ने खर्राटे लेने शुरू कर दिए जिससे सलमान की नींद हराम हो गई.
गुस्सा आते ही सलमान खान ने बिना देर किए शाहरुख खान को लात मार दी थी.
लात पड़ते ही शाहरुख खान बेड से नीचे जा गिरे. तब जाकर सलमान खान को सुकून पड़ा.
इस घटना को याद करके सलमान और शाहरुख खान अब भी बहुत हंसते हैं.
