जब Salman Khan ने मारी Shah Rukh Khan को लात, बर्दाश्त नहीं कर पाए ये एक बात

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 03, 2024

एक जमाना था जब सलमान खान ने गुस्से में आकर शाहरुख खान को लात मार दी थी.

Source: Instagram

एक दिन फिल्म करण अर्जुन के सेट पर सलमान से मिलने सोहेल खान आए.

Source: Instagram

ऐसे में सलमान और शाहरुख खान को एक ही कमरे में सोना पड़ गया.

Source: Instagram

रात को सलमान खान से पहले शाहरुख खान की आंख लग गई.

Source: Instagram

सोते समय शाहरुख खान ने खर्राटे लेने शुरू कर दिए जिससे सलमान की नींद हराम हो गई.

Source: Instagram

गुस्सा आते ही सलमान खान ने बिना देर किए शाहरुख खान को लात मार दी थी.

Source: Instagram

लात पड़ते ही शाहरुख खान बेड से नीचे जा गिरे. तब जाकर सलमान खान को सुकून पड़ा.

Source: Instagram

इस घटना को याद करके सलमान और शाहरुख खान अब भी बहुत हंसते हैं.

Source: Instagram

