सलमान खान की सिकंदर बन सकती है सबसे बड़ी ओपनर, ये हैं 6 वजहें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 20, 2025
सलमान खान इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'सिकंदर' को लेकर सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह इसी महीने यानी 30 मार्च, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में कहा जा रहा है कि यह सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन सकती है. आइए इसके पीछे के कारणों के बारे में जानते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, इस दिन गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे साउथ और महाराष्ट्र के नए साल के त्योहार पड़ रहे हैं, जो भीड़ को खींचेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
31 मार्च को ईद का जश्न शुरू हो सकता है, जो ओपनिंग डे पर खुशियों का माहौल बनाएगा और लोग भाईजान की फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म को नॉर्थ और साउथ दोनों जगह बराबर फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ फेस्टिवल सीजन है.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ के सुपर डायरेक्टर ए.आर. मुरुगादॉस और नॉर्थ के सुपरस्टार सलमान की जोड़ी फैंस को लुभाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
200 करोड़ के बजट वाली इस एक्शन फिल्म का 82% पहले ही रिकवर हो चुका है, जो इसके हाइप को दिखाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड के इन दिग्गज सितारों ने फ्री में की ये सुपरहिट फिल्म, लिस्ट में बिग-बी से लेकर किंग खान तक...
अगली वेब स्टोरी देखें.