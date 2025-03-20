सलमान खान की सिकंदर बन सकती है सबसे बड़ी ओपनर, ये हैं 6 वजहें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

सलमान खान इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'सिकंदर' को लेकर सुर्खियों में हैं.

यह इसी महीने यानी 30 मार्च, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ऐसे में कहा जा रहा है कि यह सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन सकती है. आइए इसके पीछे के कारणों के बारे में जानते हैं.

दरअसल, इस दिन गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे साउथ और महाराष्ट्र के नए साल के त्योहार पड़ रहे हैं, जो भीड़ को खींचेंगे.

31 मार्च को ईद का जश्न शुरू हो सकता है, जो ओपनिंग डे पर खुशियों का माहौल बनाएगा और लोग भाईजान की फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं.

फिल्म को नॉर्थ और साउथ दोनों जगह बराबर फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ फेस्टिवल सीजन है.

साउथ के सुपर डायरेक्टर ए.आर. मुरुगादॉस और नॉर्थ के सुपरस्टार सलमान की जोड़ी फैंस को लुभाएगी.

200 करोड़ के बजट वाली इस एक्शन फिल्म का 82% पहले ही रिकवर हो चुका है, जो इसके हाइप को दिखाता है.

