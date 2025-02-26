Sikandar की रिलीज डेट आई सामने? इस दिन बड़े पर्दे पर उतरेगी सलमान खान की फिल्म
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सिकंदर' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सलमान खान एक्शन अवतार में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे देख दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब सिकंदर की रिलीज डेट सामने आई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान की 'सिकंदर' 30 मार्च को बड़े पर्दे पर उतरेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अभी यह 'सिकंदर' की केवल संभावित रिलीज डेट है.
Source:
Bollywoodlife.com
अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'स्क्रिप्ट पसंद, मगर किरदार से इंकार', इस एक्ट्रेस ने इसलिए छोड़ी थी फिल्म 'बागबान', फैसले से फैमिली भी थी नाराज
अगली वेब स्टोरी देखें.