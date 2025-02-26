Sikandar की रिलीज डेट आई सामने? इस दिन बड़े पर्दे पर उतरेगी सलमान खान की फिल्म

सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सिकंदर' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

इस फिल्म में सलमान खान एक्शन अवतार में नजर आए थे.

हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे देख दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई थी.

वहीं अब सिकंदर की रिलीज डेट सामने आई है.

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान की 'सिकंदर' 30 मार्च को बड़े पर्दे पर उतरेगी.

इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखेंगी.

हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

हालांकि अभी यह 'सिकंदर' की केवल संभावित रिलीज डेट है.

अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है.

