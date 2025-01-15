2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बनी Salman Khan की Sikandar, रिलीज होने से पहले IMDb पर किया कमाल

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2025

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'सिकंदर' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

बता दें कि ए आर मुरुगदॉस द्वारा निर्देशित यह फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी.

हालांकि अब रिलीज से पहले ही 'सिकंदर' ने आईएमडीबी की लिस्ट में जगह बना ली है.

दरअसल सलमान खान की 'सिकंदर' ने आईएमडीबी की मोस्ट एंटीसिपेटिंग इंडियन मूवीज की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है.

वहीं 'सिकंदर' को यह खिताब हासिल होने के बाद डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदॉस ने अपनी खुशी जाहिर की है.

बता दें कि हाल ही में 'सिकंदर' का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली.

इस फिल्म में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आने वाले हैं.

गौरतलब है कि 'सिकंदर' फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी.

ऐसे में अब दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं.

