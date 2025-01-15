2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बनी Salman Khan की Sikandar, रिलीज होने से पहले IMDb पर किया कमाल
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 15, 2025
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'सिकंदर' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि ए आर मुरुगदॉस द्वारा निर्देशित यह फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अब रिलीज से पहले ही 'सिकंदर' ने आईएमडीबी की लिस्ट में जगह बना ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल सलमान खान की 'सिकंदर' ने आईएमडीबी की मोस्ट एंटीसिपेटिंग इंडियन मूवीज की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं 'सिकंदर' को यह खिताब हासिल होने के बाद डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदॉस ने अपनी खुशी जाहिर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि हाल ही में 'सिकंदर' का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरतलब है कि 'सिकंदर' फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में अब दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: उर्वशी रौतेला की तरह दिखना है फिट और स्टाइलिश, फॉलो करें ये टिप्स
अगली वेब स्टोरी देखें.